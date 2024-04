La Cavese torna in Serie C

54 minuti fa



La Cavese torna in serie C. Grazie alla vittoria sul campo della Sarrabus Ogliastra e alla concomitante sconfitta casalinga della Nocerina, la formazione biancoblu taglia il traguardo della promozione diretta con quattro giornate d'anticipo portandosi a +13 dalla seconda in classifica.