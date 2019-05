Che Armando Izzo sarebbe presto diventato un idolo dei tifosi del Toro c’era da scommetterci. La grinta, la determinazione, la “cazzimma” (per dirla alla napoletana) che mette in campo partita dopo partita hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi granata. Grinta e determinazione che Walter Mazzarri, e non solo, si aspettano di vedere anche oggi all’Allianz Stadium, quando di fronte al numero 5 del Torino ci sarà Cristiano Ronaldo. Già all’andata i due erano stati autori di diversi duelli e in quel caso fu proprio il difensore a uscirne spesso vincitore: poco male però per la Juventus e per il suo numero 7 che, su calcio di rigore, trovò comunque il modo di essere decisivo sull’economia della partita.



Il duello tra Izzo e Cristiano Ronaldo si ripeterà domani sera, in una partita che per il Torino vale doppio: a differenza della squadra di Massimiliano Allegri, che dal punto di vista della classifica non ha più da chiedere al campionato, quella di Walter Mazzarri è invece impegnata nella corsa all’Europa e sogna una qualificazione alla Champions League che a inizio stagione appariva impensabile. Alla squadra granata contro la Juventus, per riuscire a portare a casa un risultato positivo dall’Allianz Stadium, servirà una prova eccellente in fase difensiva e Izzo sarà quindi chiamato a un’altra prova da leader, una di quelle che gli hanno permesso anche di conquistare la Nazionale e esordire con la maglia Azzurra addosso. Ma oltre che per le qualità da difensore, in questa stagione Izzo si sta facendo apprezzare anche per il grande contributo in fase offensiva: quattro le sue reti in campionato, tra cui quella decisiva nel successo contro l’Inter e l’1-0 nel match contro l’Atalanta al ritorno (2-0 il finale). Contro il Milan, nell’ultimo turno, non ha segnato ma si è procurato il rigore che Andrea Belotti ha poi trasformato nel gol del vantaggio granata. Per tutto quanto fatto in questa stagione Izzo sembra essere destinato a essere uno dei grandi protagonisti di questo Juventus-Torino.