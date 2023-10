L'Inter europea è diversa da quella italiana, lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nelle notti di Champions i nerazzurri appaiano molto più applicati.



“L'anima europea dell’Inter non tradisce. Gli “inzaghiani” si sono distratti in campionato, in questa stagione come nell’altra, ma in Europa filano come treni. Forse è una questione d’atmosfera - le luci dei 70mila di San Siro, le motivazioni forti della Champions -, però l’euro-Inter è applicata e non fa beneficenza come a volte capita in campionato”.