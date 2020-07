La Juve ha lo scudetto in mano e - a meno di cataclismi - se lo prenderà. Potrebbe farlo virtualmente già stasera, battendo una Lazio disintegrata dagli infortuni; in caso contrario l’obiettivo sarà centrato più avanti. Ma è ormai assodato che: perse Supercoppa italiana e Coppa Italia, toccherà alla Champions attribuire l’esatto valore al percorso della Juve. Il confine tra gloria e fallimento è sottile e deciderà le scelte della società per il futuro.