Tutto pronto per la Champions League 2023/2024. Il maggiore torneo per club europeo è già iniziato con i turni preliminari e scatterà con la fase a gruppi da settembre. La UEFA però si è portata avanti e ha ufficializzato i premi che distribuirà ai club che parteciperanno alla prossima edizione. Come riporta Calcio e Finanza, la Federcalcio continentale verserà 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions nella stagione 2023/24.



INCASSI - Per la fase a gironi, l’Uefa distribuirà ai club un totale di 2,022 miliardi di euro. Ciascuno dei 32 club che si qualificheranno per la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 14,8 milioni di euro e un saldo di 840.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (930.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.



PREMI - I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno 9,6 milioni di euro per gli ottavi di finale; 10,6 milioni per i quarti di finale; 12,5 milioni per le semifinali e 15,5 per la finale. La vittoria finale vale altri 4,5 milioni. Tra quota di partenza e bonus prestazioni, chi vince la Champions League può ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro. Inoltre i due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA 2023 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.