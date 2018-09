La Champions League torna sulla Rai dopo sei anni di assenza: è stato infatti trovato un accordo tra Sky e la Rai per trasmettere in chiaro le partite del mercoledì. La tv di stato ha scelto di trasmettere la sfida più importante di una squadra italiana del mercoledì, le due semifinali, la finale e la Supercoppa europea di agosto.



LE PARTITE - Merito dell'accordo siglato con Sky, che avrà l'esclusiva sulla manifestazione nei prossimi tre anni, e le consentirà di trasmettere da mercoledì 19 settembre una gara di una squadra italiana in chiaro. Come pubblicato dalla stessa Rai in un comunicato, ecco l'elenco completo delle partite che vedranno impegnate le squadre italiane nella fase a gironi della Champions a partire da martedì 18 settembre:



Martedì 18 settembre

Inter-Tottenham 18.55 (Sky)

Stella Rossa-Napoli 21 (Sky)



Mercoledì 19 settembre

Real Madrid-Roma 21 (Rai 1 e Sky)

Valencia-Juventus 21 (Sky)



Martedì 2 ottobre

Juventus-Young Boys 18.55 (Sky)

Roma-Viktoria Plzen 21 (Sky)



Mercoledì 3 ottobre

PSV-Inter 21 (Sky)

Napoli-Liverpool 21 (Rai 1 e Sky)



Martedì 23 ottobre

Roma-Cska Mosca 21 (Sky)

Manchester United-Juventus 21 (Sky)



Mercoledì 24 ottobre

Barcellona-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Psg-Napoli 21 (Sky)



Martedì 6 novembre

Inter-Barcellona 21 (Sky)

Napoli-Psg 21 (Sky)



Mercoledì 7 novembre

Cska Mosca-Roma 18.55 (Sky)

Juventus-Manchester United 21 (Rai 1 e Sky)



Martedì 27 novembre

Roma-Real Madrid 21 (Sky)

Juventus-Valencia 21 (Sky)



Mercoledì 28 novembre

Tottenham-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Napoli-Stella Rossa 21 (Sky)



Martedì 11 dicembre

Liverpool-Napoli 21 (Sky)

Inter-PSV 21 (Sky)



Mercoledì 12 dicembre

Viktoria Plzen-Roma 18.55 (Sky)

Young Boys-Juventus 21 (Rai 1 e Sky)