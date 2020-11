In assenza di Ibrahimovic e nell'attesa del recupero completo e sempre più vicino di Leao,in vista del match di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Se l'ultimo impegno di Europa League era stata l'occasione per concedere la prima apparizione da titolare al talento norvegese Hauge e testare Rebic da centravanti, contro la formazione di Prandelli il tecnico rossonero ritroverà il recuperato Saelemaekers (con Castillejo di nuovo in panchina), ma- Uno dei calciatori accolti con maggiore curiosità dal giorno del suo arrivo, il fantasista classe '99 in prestito dal Real Madride impreziosito dai gol di Crotone in Serie A e da quelli contro Celtic e Sparta Praga in Europa League. Giocate di fino, un'intesa tecnica e umana con Zlatan Ibrahimovic naturale, come raccontato dal diretto interessato, maal giocatore spagnolo., in panchina per l'intera durata del match di Napoli (per la terza volta negli ultimi 5 turni), impalpabile come il resto della squadra nel ko europeo contro il Lille.- Contro la Fiorentina arriva dunque, tanto da vice-Calhanoglu quanto da esterno offensivo,I segnali arrivati sino ad oggi dalla Casa Blanca non sono stati particolarmente positivi, anche perché Zidane crede nel potenziale del ragazzo e per questo non è stato concesso al club rossonero un diritto di riscatto.