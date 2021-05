quella raccontata stamane da Repubblica e che. Tutta da verificare e attualmente, dismessi per scarso rendimento al termine della passata stagione. I due direttori di gara, assistiti dall'avvocato Gianluca Ciotti,, penalizzandone altri. Nello specifico, si fa riferimento a, finendo invece per ricevere un giudizio "eccellente" in occasione del match dei playoff tra Spezia e Chievo (11 agosto 2020) e garantendosi così la possibilità di continuare la sua carriera.- Accuse gravissime nei confronti del mondo arbitrale e di alcuni dei membri appartenenti all'organo tecnico di valutazione, corroborate dalla(sarebbe passato in terza posizione) e consentito al direttore di gara di Bari di rimanere in organico e di far parte della Can che da questa stagione ha unificato quella di Serie A e quella di Serie B.e consegnato alla segreteria dell'Associazione Italiana Arbitri.A rendere questa storia potenzialmente ancora più torbida sono gli allegati presentati dai due ex arbitri - che lo scorso novembre 2020 si videro respinta il loro ricorso dal Tribunale Federale Nazionale - che conterrebbero, responsabile dell’organo tecnico di valutazione. E' il 21 agosto scorso quando arriva il momento di stilare i giudizi di fine stagione, comprensivi delle valutazioni per le gare dei playoff, e si trova traccia di messaggi di questo tipo: "Ci mancano ancora tutti i voti dei playoff, nomi e schede di promossi e dismessi" - esordisce il membro della Can B Davide Garbini - che ha il file Excel aperto.Un'accusa molto grave che sarà oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti, che avranno il compito di stabilire la sussistenza o meno di determinati sospetti e comprendere a pieno se esistano gli estremi per giudicare irregolare le procedure messe in atto al momento della valutazione della Can B dello scorso agosto.