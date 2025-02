Inter, Sucic prepara lo sbarco a Milano per la prossima settimana: la chiamata di Ausilio e la prima a San Siro

Solo piccole questioni burocratiche da risolvere ma nei prossimi giorniprobabilmente addirittura in tempo per assistere dalla tribuna d’onore a Inter-Fiorentina di lunedì sera. In via di programmazione anche le visite mediche a Rozzano, che precederanno la chiusura dell’affare e l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter.

- Formalmente i due club hanno chiuso tutto già da una settimana eSarà uno dei sei, per essere chiari, il che giustifica i 16 milioni di euro investiti per lui in un momento di grandi attenzione alle spese. Alla Dinamo anche una percentuale sulla futura rivendita, legata però all’eventuale plusvalenza.