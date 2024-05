La Christillin: "Allegri-Juventus, non c'era più collaborazione"

La sfuriata di Massimiliano Allegri contro il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha velocizzato il processo di separazione dalla Juventus: la società aveva già in mente di interrompere il rapporto nonostante l'allenatore avesse un altro anno di contratto, ma. Il prossimo anno dovrebbero ripartire con Thiago Motta in panchina, per queste ultime due partite della stagione la squadra sarà guidata da Montero ma intanto l'esonero di Allegri ha fatto discutere tutte le persone vicine al mondo Juventus.

- Tra le persone che hanno commentato pubblicamente l'addio ai bianconeri c'è anche Evelina Christillin, membro aggiuntivo in quota Uefa nel Consiglio della Fifa, che prima di partire per Bangkok per il congresso Fifa ha parlato della decisione della Juve: "- ha detto a SportMediaset - sia dal punto di vista sportivo che per aver affrontato con responsabilità e fermezza un anno difficile come quello scorso, in cui squadra e società si sono trovate ad affrontare una burrasca".

- La Christillin poi ha concluso: "Adesso, quindi io posso fare i migliori auguri ad Allegri per il suo futuro, e alla Juventus per un'auspicata e grande rinascita, come merita la storia gloriosa di questo club".