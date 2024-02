La Cina contro Messi, cancellate le amichevoli dell'Argentina: il motivo

La Cina ha comunicato che le due amichevoli che la nazionale argentina avrebbe dovuto giocare nel Paese si giocheranno altrove. Il motivo? Leo Messi, la sua assenza e il suo atteggiamento nei confronti della Cina.



INCIDENTE DIPLOMATICO - Riavvolgendo il nastro, il giocatore dell'Inter Miami è impegnato con il suo club in un tour asiatico. Tre giorni dopo aver giocato 30' contro il Vissel Kobe a Tokyo, Messi non è sceso in campo a Hong Kong, facendo andare su tutte le furie chi aveva speso dei patrimoni per vederlo giocare e ai quali l'ex Barcellona non ha neanche chiesto scusa. L'assenza della Pulga ha scatenato proteste di tifosi e istituzioni che sono degenerate nella scelta del Governo locale (controllato dalla Cina) di annullare l'impegno preso con la Seleccion che avrebbe dovuto giocare lì due gare a marzo (contro la Nigeria a Hangzhou e contro la Costa d'Avorio a Pechino). Un vero e proprio salasso per l'Afa, la federazione calcistica argentina, che contava sugli introiti garantiti da quei due match.