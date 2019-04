La Cina non solo compra calciatori a suon di milioni di euro, ora è pronta a fare follie per... un arbitro! Già, perché come scrive Il Sole 24 ore, la Federazione cinese sta tentanto Nicola Rizzoli, designatore della classe arbitrale della Serie A. Pronto un milione di dollari per l'ex fischietto italiano. Ma per quale ruolo?



Non è ancora chiaro, infatti, se per Rizzoli ci sia riservato un ruolo dietro una scrivania o un ritorno in campo. Ora, per ricoprire il ruolo di designatore, percepisce 200mila euro; ma la Super League cinese è pronto a ricoprirlo d'oro.