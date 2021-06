Tanto talento per la, alla sesta partecipazione nella sua (recente) storia ad un Europeo (1996, 2004, 2008, 2012, 2016). L’ultima volta, in Francia, dopo aver battuto la Spagna ed essersi classificata prima nella fase a gironi la nazionale croata è stata battuta agli ottavi dal Portogallo (poi campione), ai tempi supplementari.. Il ciclo sembra essere agli sgoccioli, ma con gente comeIn attacco c’è anche Perisic, ma sembra mancare una prima punta di livello. Inserita nel girone D, se la vedrà con l’Kalinic (Aston Villa), Livakovic (Dinamo Zagabria), Sluga (Luton);Vida (Besiktas), Lovren (Zenit), Vrsaljko (Atletico Madrid), Barisic (Koper), Caleta-Car (Marsiglia), Juranovic (Legia Varsavia), Bradaric (Lilla), Skoric (Osijek),Gvardiol (Dinamo Zagabria);Modric (Real Madrid), Kovavic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Genoa), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Cska Mosca), Ivanusec (Dinamo Zagabria);Perisic (Inter), Kramaric (Hoffenheim), Rebic (Milan), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna).. Cinque le vittorie, con due pareggi e una sola sconfitta (2-1 contro l’Ungheria). La vittoria più larga è arrivata contro la Slovacchia (pure qualificatasi): un 4-0 in trasferta con reti di Vlasic, Perisic, Lovren e Petkovic. Proprio quest’ultimo ha chiuso, con 4 gol, ha chiuso come miglior marcatore del girone.13 giugno, ore 15.00 - Inghilterra-Croazia (Londra)18 giugno, ore 18.00 - Croazia-Repubblica Ceca (Glasgow)22 giugno, ore 21.00 - Croazia-Scozia (Glasgow)C’è, campione d’Europa con il Chelsea. E anche, leader dell’Inter scudettata di Conte, di cui fa parte anche. Poi, la cui qualità a sprazzi è comunque abbagliante. Ma la stella della Croazia non può che essere Luka. Ha 35 anni, è vero, ma ha dimostrato che, se sta bene, è ancora un giocatore diverso, speciale. Pallone d’Oro e miglior giocatore dell’ultimo Mondiale,. Ci farà divertire anche stavolta.