La classifica dei colpi più costosi di sempre a gennaio: Juve ai piedi del podio, c'è un milanista. Ma vince un ex Inter

Redazione CM

Il mercato di gennaio è nel vivo, sessione considerata "di riparazione", ma che in realtà ha riservato colpi monstre tra le tante ufficialità. La top 20 degli affari invernali più costosi di sempre, secondo dati Transfermarket, vede però diverse sorprese: la Juve si piazza infatti ai piedi del podio, c'è un attuale milanista in graduatoria ma domina e vince la classifica un ex calciatore dell'Inter.



LA TOP 20 - Non solo mercato di riparazione dunque, In alcuni casi è molto di più: colpi decisivi, in grado di cambiare il volto di una squadra e persino di una stagione, risultando determinanti per lo scudetto o una qualificazione in Champions. Ecco una rassegna dei migliori acquisti di sempre fatti a gennaio, per come hanno reso o per l'importanza dell'affare.