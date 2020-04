Edin Dzeko, centravanti della Roma, parla alla CNN delle iniziative benefiche che ha preso la società giallorossa, esaltate dall'emittente americana: “Sono davvero orgoglioso di tutte le iniziative che ha intrapreso il club per aiutare le persone. In questo periodo difficile dobbiamo stringerci insieme e aiutarci come una famiglia e questo è esattamente ciò che stiamo facendo”.