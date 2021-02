Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di se in tutto il mondo. ​Anche la CNN infatti, ha esaltato e celebrato l’attaccante svedese del Milan: “È come Tom Brady e Serena Williams”. La televisione americana sottolinea che, nonostante i 40 anni, l'attaccante svedese riesce ancora a trascinare un club importante come quello rossonero.