Martina Colombari, moglie del sub-commissario uscente della FIGC Alessandro Costacurta e papabile candidata per diventare la presidentessa della sezione calcio femminile della federcalcio, ha parlato a Tuttosport dell'eco mediatica attorno al caso Ronaldo e al presunto stupro di cui è accusato da Kathryne Mayorga.



FACILE ACCUSARLO - "Sono situazioni delicate, per dare un’opinione bisognerebbe avere molte più informazioni. Purtroppo però è facile sbattere Ronaldo in prima pagina. E’ tutto troppo poco chiaro. E’ vero, intrattenere i clienti del locale è il lavoro della ragazza coinvolta. E se lei decide di andarsene deve essere libera di poterlo fare, su questo non ci sono dubbi. Non si può discutere su questa cosa. Allo stesso tempo però..." Ha ragione la Colombari? Nel frattempo eccola nella nostra gallery.