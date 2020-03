, il club brasiliano (fondato da immigrati italiani nel 1914 come 'Palestra Italia') scrive una lunga lettera di supporto al nostro Paese: "Cara Italia, sono ormai trascorsi più di 100 anni dal nostro saluto, quando la Guerra, la miseria, la fame e la povertà hanno cambiato i nostri destini all'inizio del secolo XX. Con molto dolore e nostalgia, abbiamo attraversato l'Atlantico per "Fare l'America".Qui abbiamo piantato il tuo seme in tutti i campi d'attuazione, sostituendo la mano d'opera degli schiavi. Con sudore, lavoro, fede e resilienza, sono stati i tuoi figli immigrati qui a San Paolo che hanno guidato la lotta contro la Grande Influenza nel 1918, che ha devastato il mondo, simile ai tempi così bui che stiamo vivendo. Abbiamo vinto insieme queste e altre sfide sociali, e siamo diventati ancora più forti nel nostro percorso.Sono passati parecchi anni, abbiamo costituito glorie sociali e sportive come lo avete fatto anche voi, quando una Seconda Grande Guerra ci ha immersi di nuovo nel caos, nella paura e nella distruzione.Ancora una volta abbiamo avuto la forza per superare i momenti oscuri, per reinventarci e andare avanti. Anzi, sembra proprio questo essere il nostro destino: riemergere sempre e sempre più forti.Quando gioca il Palestra, gioca la Bella e Leggendaria Italia. Con orgoglio ostentavano i suoi colori con i nostri simboli. Era la nostra premessa nei primi tempi della nostra esistenza. Oggi chiediamo il permesso ai nostri avi per riscrivere quest'idea: quando feriscono in qualche modo l'Italia, feriscono anche il Palestra e la sua gente.Oggi, il tuo figlio distante qui in Sud America, soffre e piange nel vedere la sua madrepatria collassata, come tutto il resto del mondoTra le tante precauzioni in questo momento così delicato dell'umanità, è dovere dei più giovani accogliere i parenti e gli amici più vecchi e vulnerabili con altruismo e fratellanza, come i nostri genitori e nonni.Il Palmeiras, eterno Palestra, cerca di seguire alla lettera questa raccomandazione, e urla dal fondo della sua anima: siamo con voi fratelli italiani! Siamo insieme fratelli italiani. FORZA".