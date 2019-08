''Vide che avevo una macchina fotografica e mi chiese di scattargli una foto da poter mostrare a sua madre. Gli chiesi un indirizzo mail a cui inviarla, ma lui scosse la testa e mi diede l'indirizzo del club. Alla fine mi chiese 'è gratis giusto?''. La storia di Sadio Mané nel calcio professionistico è iniziata così, con un gesto di straordinaria dolcezza e timida innocenza, raccontata sulle pagine della stampa inglese dal reporter che ebbe la fortuna di incrociare un giovanissimo Mané. Prima, molto prima che diventasse il numero 10 del Liverpool campione d'Europa e uno dei migliori giocatori del pianeta.



LA FAVOLA - Mané è partito per l'Europa a 16 anni, senza soldi in tasca ma con tanti sogni in testa. L'addio al Senegal, sua patria, per la Francia. La chiamata del Mezt, maglia con la quale è in posa nella foto che ha sancito l'inizio della sua storia. Una carriera nata proprio con quel gesto così straordinariamente umile e culminata con successi epocali. Di Mané, però, resta questo tratto di gentilezza raccontato da compagni di squadra e giornalisti. Perché quel ragazzo ritratto con la maglia del Metz, senza soldi e senza un indirizzo email è diventato uno dei più grandi di questo sport, ma ha avuto la forza di restare sempre lo stesso.