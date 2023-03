Tweet di protesta della Comunità ebraica romana all'indomani del derby vinto dalla Lazio sulla Roma. La presidente Ruth Dureghello ha comunicato, attraverso il profilo ufficiale su Twitter il rammarico per quanto accaduto all'Olimpico: "Una curva intera che canta cori antisemiti, un tifoso in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di niente?". La Curva Nord ha intonato cori di matrice antiebraica, per i quali la Lazio è stata già in passato punita dal giudice sportivo-