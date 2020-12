Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, oggi ha incontrato la stampa nella consueta conferenza di fine anno. Tra gli argomenti trattati la verifica di governo sul Recovery Plan dei prossimi giorni e il piano di vaccinazioni anti Covid: "Entro aprile avremo 10-15 milioni di vaccinati. Auspico una riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio, almeno al 50%".



VACCINO - "Escludiamo la vaccinazione obbligatoria. Lasciamo che parta la campagna vaccinale. Vediamo il riscontro che ci sarà. Confidiamo di poter raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa".



RECOVERY PLAN - "Occorre accelerare la verifica di maggioranza, così da affrontare nei primi giorni di gennaio il Recovery Plan. Non ho detto che va tutto bene, se non abbiamo ancora la struttura di governance vuol dire che dobbiamo affrettarci. Sto a dire che dobbiamo accelerare e avremo riunione finale entro qualche giorno, al massimo inizi di gennaio. Dobbiamo correre".



MAGGIORANZA E GOVERNO - "Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell’occasione storica dei 209 miliardi del Recovery plan. Ma non possiamo permetterci di galleggiarE. Il governo non vede disperdere il suo patrimonio di credibilità. Il premier non sfida nessuno, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo. Per rafforzare la fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire con trasparenza e confrontarsi in modo franco. Il passaggio parlamentare è fondamentale. Finché ci sarò io ci saranno sempre passaggi chiari, franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare e i protagonisti si assumeranno le rispettive responsabilità".