Il ds del Boca Juniors ed ex difensore della Roma, Nicolas Burdisso, è tornato a parlare di un futuro di Daniele De Rossi in Argentina a Closs Continental: "Su De Rossi si è detto molto, lo conosco e mi ha aperto le porte per venire. Sarebbe la nostra ciliegina sulla torta. Credo che Daniele possa giocare nel Boca, lo conosco, sono stato con lui per 5 anni. Stima molto la squadra e guarda tutte le partite. Qui ci sono cose che Cina ed MLS non hanno, come la passione della gente".