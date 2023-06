. La notizia era nell'aria ormai da tempo esulle residue chance del club francese di riuscire a convincere il fuoriclasse argentino a proseguire la sua esperienza francese, che ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista dell'ultimo atto della stagione contro il Clermont. "". Con questa semplice ma incisiva battuta, il tecnico transalpino ha liquidato la questione, rendendo noto quello che era ormai chiaro da tempo.- Messi, approdato a Parigi nell'estate 2021 dopo il clamoroso addio al, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione, ma, col presidente Joan Laporta che non ha mai digerito la sua partenza forzata per questioni economiche e che vuole sanare la ferita riportando Leo a casa sua. La stampa catalana riferisce infatti che: il Barcellona, che nelle prossime settimane saluterà due pilastri dello spogliatoio come Jordi Alba e Busquets, aveva la necessità di ridurre sensibilmente il proprio monte salariale e negli ultimi giorni avrebbe trovato la quadra.di cui l'ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain David Beckham è uno dei proprietari, disposta a dare seguito al colpaccio Cristiano Ronaldo del gennaio scorso e a coprire di centinaia di milioni di euro alcuni dei giocatori più forti e popolari del pianeta, come dimostra anche il recente assalto dell'Al-Ittihad per Karim Benzema.o decisioni definitive già comunicate dal diretto interessato, anche informalmente. Quel che è certo è che sabato Messi saluterà Parigi ed una tifoseria con cui non è mai scattato il feelling e che anzi lo ha platealmente fischiato e contestato in più di un'occasione. Pronto per cominciare una nuova avventura. Sì, ma dove?