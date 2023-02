Una magia... del Mago. Tanto è bastato alla Lazio per superare la Sampdoria nell'ultima giornata. In una serata non spettacolare dal punto di vista del gioco, il calciatore di maggior talento della squadra di Maurizio Sarri è riuscito ad accendere la luce e far guadagnare tre punti importantissimi ai biancocelesti. Importantissimo come è diventato, per ammissione del suo stesso allenatore, Luis Alberto. "Ha fatto fatica ad accettare ciò che gli chiedevo all'inizio - ha riconosciuto Sarri - poi ho visto un cambio di approccio feroce in allenamento che l’ha portato a fare una serie di grandi prestazioni. Quando gli chiedo una cosa capisce molto velocemente, mentre prima faceva finta di non capire".



SVOLTA PER IL FUTURO - Una svolta mentale, che ha trasformato il fantasista spagnolo. E che ora, dopo anni in cui il suo futuro è sempre stato messo in discussione, può dargli anche più serenità fuori dal campo. La nostalgia per il suo Paese lo ha portato, ogni estate, a strizzare l'occhio ai club di Liga. Prima il Siviglia, poi il Cadice hanno cercato timidamente di strapparlo al club del presidente Lotito senza mai riuscire a convincere la società a lasciarlo partire. Dopo il fastidio dei mesi scorsi, ora anche Luis Alberto si è convinto. A cambiare e rimanere, al centro del gioco in campo e al centro della Lazio.