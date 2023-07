Altro che falso nove, se laha conquistato la finale dell'Europeo Under 21 in gran parte lo deve al suo centravanti:ha trovato la consacrazione. L'attaccante classe 2000 è stato il trascinatore assoluto delle baby Furie Rosse e lo ha ribadito anche in semifinale contro l'Ucraina: suo il gol del momentaneo pareggio (, agganciato Sudakov in vetta alla classifica marcatori), ha messo lo zampino sul tris di Blanco (unche ha strappato applausi e mandato in difficoltà la difesa ucraina), chiudendo conper il pokerissimo di Sergio Gomez. Il miglior modo di concludere una stagione già importante con il, 12 gol e 7 assist complessivi tra campionato, coppe portoghesi, Europa e Conference League, e uno squillo per il mercato: può rientrare nei valzer di punte di questa estate.- Non un nome nuovo per il mercato, fin dai primi exploit con le giovanili del Barcellona Abel Ruiz ha saputo prendersi i riflettori e attirare gli occhi degli scout. Anche di quelli italiani, come vi raccontavamo nel 2017 su Calciomercato.com il classe 2000 era stato monitorato dallaal Mondiale Under 17: piacevano i suoi numeri in zona porta (con la Spagna U17 aveva toccato quota 20 gol in 30 partite), ma anche la facilità con cui riusciva a fare tutto il resto, da vero centravanti moderno come il Guaje, ammirato da Ruiz ai tempi delle giovanili in Catalogna. I bianconeri non ci hanno scommesso,. Un affare importante per i portoghesi e con un dettaglio particolare: il Barça inserì nel contratto la recompra, un'opzione di riacquisto da. Ora quella clausola non c'è più, è scaduta nel 2022 e i blaugrana hanno deciso di non esercitarla. E' invece ancora presente un'altra clausola nel contratto che lega l'attaccante al Braga fino al 2025,. Una cifra importante contro la quale ha sbattuto chi negli ultimi mesi ha provato ad ingaggiarlo, tra questi l'che ci ha pensato lo scorso inverno. Uno scoglio notevole ma trattabile, con la consapevolezza per il Braga che quanto esibito all'Europeo non potrà che riaccendere i fari del mercato su Abel Ruiz.- Il cammino europeo però non è ancora finito, perché dopo la semifinale a Bucarest in Romania Abel Ruiz si prepara alla finale di Batumi in Georgia. Dove ad attenderlo ci sarà un doppio muro da scavalcare. L'è la vera corazzata di questa competizione e uno dei suoi punti di forza è proprio nella solidità della sua fase difensiva. Basti pensare che James Trafford, portiere classe 2002 di proprietà del Manchester City , non ha ancora concesso un solo gol in questa edizione (3-0 per i Tre Leoni contro Israele nell'ultima partita giocata, valida per le semifinali). E questo è accaduto grazie anche al lavoro di chi gli sta davanti:, altro uomo mercato. Non per l'Italia ormai, Milan, Napoli e soprattutto Atalanta lo avevano seguito in passato ma ora per il classe 2003 c'è solo la Premier League., che ha messo sul piatto ancheper acquistarlo dopo il prestito della scorsa stagione, lo stesso è pronto a fare ancheper portarlo a. Il, però,ha altri piani per lui,vuole valutarlo per l'eventuale conferma e i Blues hanno messo sul piatto anche un ricco rinnovo per convincerlo a restare. Per Colwill, però, non è una questione di soldi, il centrale vuole garanzie di minutaggio anche perché, stando a indiscrezioni dall'Inghilterra, in ballo ci sarebbe anche il sogno di partecipare da protagonista a EURO 2024 agli ordini di Southgate. Il bomber Abel Ruiz sfida il muro Colwill: la finale tra Inghilterra e Spagna si preannuncia elettrizzante.@Albri_Fede90