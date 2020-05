Silvia Romano, la cooperatrice milanese partita diciotto mesi fa per il Kenya dove intendeva occuparsi dei bambini più sfortunati e presa in ostaggio prima da un gruppo di predoni e poi da una banda di guerriglieri jihadisti somali, è tornata in Italia “diversa ”da quella che era andata via.. Questo, almeno, è ciò che si evince dalle parole della stessa ragazza la quale ha ammesso con decisione di aver abbracciato la religione islamica durante il suo lungo stato di prigionia.Apriti cielo, in barba alla Costituzione italiana! Sguaiati interventi e violente reazioni verbali hanno invaso web e carta stampata. Vittorio Sgarbi è arrivato a chiedere gli arresti per Silvia in quanto potenziale terrorista dell’Isis. Il direttore Sallustri, ormai in televisione sette giorni su sette per sentenziare su tutto lo scibile umano, ha usato un paragone inaccettabile affermando che il vestito africano della giovane equivaleva alla figura di un reduce liberato dai campi di sterminio nazisti che si presenta in uniforme da Gestapo.L’aspetto più sgradevole della vicenda è dato dal fatto che, per certi versi la grande festa per il ritorno a casa di Silvia è stata oscurata dalPer quel che riguarda più da vicino, ovvero il del pallone, mi piace ricordare l’esperienza di uno fra i più grandi calciatori della storia oltrechè ragazzo e poi uomo esemplare.. Magari la cosa non trovò il massimo del gradimento da parte di tutti ma ciascuno si guardò bene dal mancare di rispetto al “divin codino”. Oggi vista certa aria mefitica, probabilmente, anche lui verrebbe accusato di altro tradimento e di pericolosità pubblica come