Entrate funzionali ma anche cessioni programmate. Ausilio bilancerà il mercato nerazzurro con altri arrivi dopo quelli di Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano; ma anche con altre uscite dopo quelle di Santon e dei tanti giovani. Tra i vari nomi in partenza c’è anche quello di Borja Valero, legato all’Inter da un contratto in scadenza 2020. Il centrocampista spagnolo, arrivato l’anno scorso dalla Fiorentina per volere di Spalletti che lo aveva corteggiato anche nel corso della sua esperienza romana, potrebbe vedersi ridurre il minutaggio in campo dato che il tecnico toscano pare intenzionato a puntare su Brozovic, Nainggolan e Dembélé, “oggetto” del desiderio del mercato nerazzurro.



LA CONVINZIONE DI BORJA - Al momento non ci sono ancora offerta concrete giunte in sede per Borja Valero, solo qualche indiscrezione (legata alla possibilità di raggiungere il Villarreal) prontamente smentita dal suo agente. Al momento il centrocampista spagnolo è felice all’Inter e non pensa a nulla altro, più o meno questo il pensiero che filtra da fonti vicine all’entourage del calciatore, anche perché il prossimo anno i nerazzurri si ritroveranno a giocare in più competizioni e Borja è convinto che senza i fastidi fisici accusati quest’anno e con maggiore possibilità di tirare il fiato, potrà essere molto utile alla causa.



VALUTAZIONE E INGAGGIO - Solo un’offerta attraente dalla Spagna o un eventuale ripensamento della Fiorentina potrebbero metterlo di fronte a una scelta, ma al momento sono entrambe ipotesi non concrete. L’Inter, invece, è pronta a valutare gli sviluppi del mercato, che da un momento all’altro potrebbe sempre presentare novita: il prezzo del cartellino di Borja Valero non è altissimo, all’inter basterebbero poco più di 3,5 milioni di euro per non produrre minusvalenza, mentre il suo ingaggio è di circa 2,5 milioni di euro bonus compresi.