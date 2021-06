viño tintos

Quasi in contemporanea coi Campionati Europei è partita nella tarda serata di ieri uuna scelta di ripiego che vista la situazione pandemica brasiliana non è parsa felice), la manifestazione è partita nella serata di ieri con la gara fra Brasile e Venezuela, cui ha fatto seguito durante la notte italiana il match fra Colombia e Ecuador (vinta 1-0 dai colombiani).. Peccato si tratti di un'edizione che rischia di essereMessa momentaneamente sotto controllo in Europa, almeno quanto basta per organizzare una grande competizione sportiva policentrica,. Al punto tale da far credere ancora adesso cheE sperando che vada tutto bene, una cosa si può dare per certa da subito:Del resto, se n'è già avuta un'anticipazione con la gara inaugurale giocata nella tarda serata di ieri a Brasilia e vinta 3-0 dalla nazionale ospitante contro idel Venezuela.Intendiamoci: l'esito della partita fra i brasiliani guidato da Tite e i venezuelani guidati dal portoghese José Peseiro non sarebbe stato granché diverso anche senza l'incidenza della pandemia. Ma è un dato di fatto che) costituiscano una fortissima ipoteca in negativo sul prosieguo del loro torneo. E altrettanto indiscutibile è che questo dato tecnico renda impossibile valutare il peso specifico della vittoria brasiliana. Che è stata nettissima nel gioco, abbastanza netta nel punteggio, ma che ha assunto proporzioni accettabili soltanto a 1' dalla fine col 3° gol messo a segno da Gabigol (l'ex interista, ammonito per gioco falloso soltanto un minuto dopo l'ingresso in campo al 65').E resta il dubbio:Un interrogativo che verrà sciolto dal prosieguo della manifestazione, che viste le condizioni può offrire esiti assolutamente inattesi.@pippovai