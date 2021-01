. È in tal senso che si spiega la decisione presa oggi dalla ministra dello Sport,, di consentire la ripresa degli allenamenti alle squadre dilettantistiche impegnate nella coppa nazionale . Un'iniziativa indispensabile per rendere a queste squadre la possibilità di competere, ma soprattutto l'ennesimo segnale della diversità di questa coppa nazionale. Che non soltanto è presa sul serio anche dalle squadre della massima divisione, ma anche offre ogni anno o quasi una storia edificante di piccola squadra che arriva avanti nella competizione.. In Francia i campionati dilettantistici sono fermi da ottobre causa pandemia. Va ricordato che in Francia la seconda ondata ha cominciato a picchiare duro prima di quanto ha fatto in Italia, e che per impossibilità dei club delle serie inferiori nel garantire standard sanitari adeguati è stato deciso di bloccare loro ogni attività.. Certo, al gap tecnico si unisce quest'anno un grave ritardo di preparazione. Ma almeno la tradizione di partecipazione allargata è salva. E anche il sogno che un'altra “piccola” si faccia valere.@Pippoevai