Una pioggia di gol: Immobile e Correa non si fermano, continuano a stupire. La doppietta dell'argentino, la risposta su rigore di Ciro Immobile: è una Lazio che in attacco fa faville. Scambi in velocità, assist, raffiche di tiri: i tifosi della Lazio si godono i due attaccanti migliori d'Europa per rendimento.



COPPIA D'EUROPA - La coppia più bella d'Europa: analizzando i primi 5 campionati d'Europa, non ce n'è per nessuno. Correa e Immobile sono davanti a tutti: meglio di Lewandowski e Gnabry (18 gol), Aguero e Sterling (16). 20 reti, e la sensazione che possono fare ancora meglio: nessuno in Europa li batte.