Ringo, Rachele Sangiuliano e il loro cagnolino Iggy. Tridente di fantasia, quantità e qualità in... casa. Oggi l'hanno aperta a noi di Calciomercato.com per la nostra diretta Instagram. Lui tifosissimo del Milan, lei sorridente perché: "In questo periodo sono tranquilla, è un mese che non lo vedo lamentarsi e sbuffare sul divano".



Campionato fermo, ma gli sfottò non mancano mai: "I miei amici - dice Ringo - mi prendono in giro dicendomi che è qualche settimana che il Milan non vince". Ex juventina Rachele, convertita al rossonero per amore: "Ma ho sempre tifato Udinese perché mio fratello lavorava lì come preparatore". La domenica insieme a San Siro, tra un'esultanza e una gaffe svelata da Ringo: "Una volta me la sono presa con Bonucci, gli ho detto di tutto. Poi ho scoperto che qualche fila sotto avevo la sua famiglia". E' andato meglio il debutto di Rachele allo stadio: "Era la semifinale di Champions contro l'Inter. Pioveva, eravamo in curva". "Io tifavo ancora per un'altra squadra", sottolinea lei. Sì, ma: "Le dicevo di cantare!". Se non lo fa lei, ci pensa Ringo: "Stamattina si è svegliato e mi ha fatto sentire subito un coro". , lei sorridente perché: "In questo periodo sono tranquilla, è un mese che non lo vedo lamentarsi e sbuffare sul divano".Campionato fermo, ma gli sfottò non mancano mai: "I miei amici - dice Ringo - mi prendono in giro dicendomi che è qualche settimana che il Milan non vince". Ex juventina Rachele, convertita al rossonero per amore: "Ma ho sempre tifato Udinese perché mio fratello lavorava lì come preparatore". La domenica insieme a San Siro, tra un'esultanza e una gaffe svelata da Ringo: "". E' andato meglio il debutto di Rachele allo stadio: "Era la semifinale di Champions contro l'Inter. Pioveva, eravamo in curva". "Io tifavo ancora per un'altra squadra", sottolinea lei. Sì, ma: "Le dicevo di cantare!". Se non lo fa lei, ci pensa Ringo: "Stamattina si è svegliato e mi ha fatto sentire subito un coro".

- Casa Berlusconi, Anni '90. Ringo, Pier Silvio e un pallone: "". Pizza rimandata, ma quando scendeva in campo il Milan non si scherzava: "La finale di Champions contro lo Steaua è stata fantastica, Barcellona era tutta rossonera. Fuori dallo stadio c'erano 50/60 tifosi del Milan senza biglietto, lo dissi a Gallini che riuscì a farli entrare". Vecchi ricordi rossoneri: "". Tanti giocatori passati per il Milan, uno in particolare ha colpito la Sangiuliano: "David Beckham l'ho conosciuto alla partita d'addio di Maldini. Sembrava inarrivabile, ma è stato gentilissimo. Un lord. Era anche molto arrabbiato per come avevano trattato Paolo., e la Orro e l'Egonu dall'altra".- Serginho pallavolista mancato, Ringo uno stopper che non ce l'ha fatta nel calcio. Ma l'emozione di un gol a San Siro non la dimenticherà mai: "". Festeggiamenti che non mancavano mai all'Hollywood, storica discoteca di Milano della quale Ringo è stato proprietario: "I più matti erano gli stranieri.. Quando arrivò Rijkard volevo mettergli una canzone rap o hip hop, ma disse che non erano generi che gli piacevano. Voleva il rock". Proprio come loro. Una vita rock and roll, a tinte rossonere.