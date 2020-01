Spal, Genoa, Brescia, Lecce, Sampdoria. Cinque squadre in lotta per non retrocedere, quatto i punti che separano l’ultima in classifica (Spal a 12) dalla quintultima (Sampdoria a 16). Un range ristretto, che apre a qualsiasi scenario in quanto nessuna di queste è virtualmente condannata alla Serie B. Tutto ancora da decidere dunque, la corsa salvezza si preannuncia agguerrita e più avanti si tireranno le somme. Intanto è iniziato il calciomercato, vera manna dal cielo per le ultime della classe, che non a caso sono le più attive nel fiutare e chiudere colpi. Tutte vogliono rinforzare la propria rosa, con la speranza e l’obiettivo di guardare la classifica a giugno e non vedere il proprio nome iscritto nelle ultime tre del tabellone.



SPAL - Partendo dall’ultima, la Spal dovrà fare i conti con l'uscita di Kurtic, molto vicino al Parma per un affare da 3,5 milioni di euro più 500 mila di bonus. Il centrocampista sloveno era stato inserito in una trattativa con il Torino in cui rientrava l’obiettivo Bonifazi, tanto che il club emiliano sta spingendo per il ritorno del difensore: l’offerta si aggira intorno ai 12 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ora la palla passa ai granata per decidere il futuro del giocatore. A centrocampo è vicino l’accordo per Dabo della Fiorentina, mentre per l’attacco la Spal studia un piano per arrivare a Sanabria del Genoa, viste le difficoltà per mettere le mani su Pinamonti.



GENOA E SAMPDORIA – Il Genoa è stata la squadra che si è mossa prima di tutte, ufficializzando qualche giorno fa Perin, Behrami e Destro, uomini di esperienza che hanno già vissuto la Liguria rossoblu. Per l’attacco, il club ha raggiunto l’accordo con Parigini, esterno offensivo in scadenza con il Torino. Sfuma invece Borini, che ha scelto l’Hellas Verona, facendo svanire quello che poteva essere un derby di mercato tra Genoa e Sampdoria. Quest’ultima è impegnata soprattutto a rinforzare il reparto difensivo. Dopo aver accantonato l’idea Kjaer, Tonelli è in dirittura d'arrivo e i blucerchiati aspettano solo il via libera da parte del Napoli. In avanti, prende corpo l'ipotesi La Gumina, attaccante dell'Empoli, mentre per quanto riguarda le uscite, Rigoni è l’indiziato numero uno a lasciare Genova, Caprari invece piace a diverse squadre (Atalanta e Sassuolo), ma al momento non è pervenuta nessuna offerta.



LECCE - Il Lecce sta per battere il primo colpo del suo calciomercato: in arrivo Deiola dal Cagliari. Il centrocampista era ieri sera a Milano con il suo agente per definire le ultime formalità dell’operazione. In realtà la squadra di Liverani si era già rinforzata prima dell’inizio del mercato, precisamente a metà dicembre con l’arrivo di Donati, preso da svincolato dopo l’esperienza in Germania. Trovato il terzino destro, per il ruolo di centrale difensivo la dirigenza ha messo nel mirino Felipe, dopo le complicazioni per arrivare a Djidji del Torino. Infine, il sogno in attacco è Saponara, trequartista che potrebbe dare una marcia in più per la lotta salvezza.



BRESCIA – Il Brescia è la squadra con meno trattative in ballo, ma ha già chiuso il primo acquisto, non ancora ufficialmente ma poco ci manca. Infatti, Corini potrà contare su Simon Skrabb, attaccante finlandese trasferitosi dal Norrköping per 2,8 milioni di euro più bonus, che ha già sostenuto le visite mediche. Da registrare il forte interessamento di Inter e Juventus per Tonali, soprattutto quello dei nerazzurri che voglio ottenere una corsia preferenziale per l'estate. Fino a quel momento, il Brescia potrà contare sul suo gioiellino per centrare le salvezza.



Il prossimo turno di campionato offrirà una grossa opportunità di risalita per le squadre nella zona bollente della classifica, tra scontri diretti e occasioni da non sprecare: Fiorentina-Spal, Sampdoria-Brescia, Hellas Verona-Genoa, Parma-Lecce. In attesa delle risposte sul campo, allenatori e giocatori aspettano le mosse sul mercato.