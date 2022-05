, distante ormai 4 punti da ottenere nelle ultime due giornate con Atalanta e Sassuolo per tenere a distanza l'Inter. "" li ha definiti Stefano Pioli dopo la vittoria di Verona, "decisivi" si può aggiungere guardando il rendimento dei due nei momenti chiave del girone di ritorno. Dopo il successo del Bentegodi, però,ha voluto battere su un altro aspetto fondamentale:. "Quando mancano così poche partite e vedi il traguardo, se la squadra non è abbastanza matura per reagire in maniera giusta puoi anche perdere le distanze, le misure e la testa", aveva detto il direttore dell'area tecnica rossonera. Il Milan in effetti ha reagito in maniera giusta allo svantaggio firmato da Faraoni, rabbia agonistica mixata a ordine tattico e calma. Un cambio di passo fondamentale a livello di mentalità non scontato per un gruppo giovane, dato certamente dal lavoro settimanale di Pioli che può contare su un appoggio importante: perché se vincere aiuta a vincere,- E chi meglio dipuò rappresentare il concetto di totem per i meno esperti. Lo stesso svedese, in una recente intervista a ESPN, ha ammesso come il suo ruolo all'interno della squadra sia cambiato con l'avanzamento dell'età, non più bomber protagonista ma figura di riferimento: "Nel nostro spogliatoio ci sono tanti giovani, io cerco di aiutare tutti e di essere il leader a mio modo sia dentro che fuori dal campo. Quando sono in campo cerco di aiutarli, quando sono fuori cerco di dare tutto il mio supporto". Il nuovo Ibra ha accettato la sua nuova posizione, complici anche gli infortuni che hanno condizionato la sua stagione e hanno reso meno improbabile il ritiro nel breve periodo., un altro che tra Montpellier, Chelsea e Francia ha vinto e ha accumulato esperienza da vendere,: polivalente, perché può spaccare la partita e incidere direttamente come avvenuto contro Lazio (sponda per Tonali) e Fiorentina (partecipa al pressing che porta all'errore di Terracciano) o aiutare a mettere in ghiaccio il risultato come a Verona. Piedi e testa, perché dove non ci mette le sue giocate lo svedese mette la voce, per richiamare i compagni e dare indicazioni da allenatore aggiunto:, primo destinatario dei consigli di Ibra.- Giroud e Ibra non sono gli unici leader, perché sequest'anno ha potuto dare il proprio apporto solo lontano dai campi di gioco si è fatto sentire eccomedalla porta, nonostante sia decisamente più giovane rispetto ai tre compagni sopracitati. C'è poi un esempio diverso, quello di. Non ha vinto i titoli di Ibrahimovic e Giroud, pur potendo vantare l'Europeo con l'Italia, ma a Roma si era conquistato i gradi di capitano e questo la dice lunga sul peso che sa avere in spogliatoio. Quello che la fascia non dice è, che gli permette di pensare in modo diverso e cambiare l'inerzia del momento. Prendiamo ad esempio il suo ingresso a Verona, al di là del gol che chiude i conti con l'Hellas, quel che è da valutare è la giocata che precede la conclusione stessa e l'idea che c'è alle spalle. Il Milan era in un momento di affanno, con la squadra di Tudor che aveva alzato la pressione in cerca del pareggio dopo la doppietta di Tonali e 75-80 minuti di relativo controllo del gioco. La differenza tra uscire dal Bentegodi con uno o tre punti era abissale e, specie per chi dovrebbe avere compiti più difensivi come un terzino.. Capire il momento e gestirlo nel modo migliore, sembra un concetto semplice e banale ma è quello che fa la differenza nei momenti caldi, dove l'esperienza diventa il fattore in grado di spostare da solo tutti gli equilibri. Sulla bilancia va il peso dei campioni e proprio a questo peso si affida il Milan nei 180' che lo separano da un'impresa, la mentalità che solo l'esperienza può dare: Giroud e Ibra, Maignan e Florenzi, Pioli si affida ai suoi veterani per gestire la pressione del rush finale.@Albri_Fede90