La Cremonese valuta l'esonero di Stroppa: un ex Palermo tra i candidati per la sostituzione

dal 19 settembre 2023 (in seguito all'esonero di Davide Ballardini),L'ultimo risultato negativo della formazione lombarda, l'1-1 casalingo e in rimonta contro il Bari, non è stato apprezzato dalla dirigenza, che sperava di ritrovarsi più a contatto con le prime della classifica del campionato di Serie B dopo le prime 8 giornate.Secondo quanto riferisce Sky Sport,La Cremonese occupa attualmente l'ottavo posto in classifica in Serie B, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, e una distanza dal secondo posto (l'ultimo utile per la promozione diretta in Serie A) che ammonta a 5 lunghezze.Nella passata stagione, Stroppa ha guidato la formazione grigio-rossa sino al quarto posto nella stagione regolare e ha preso parte ai playoff, raggiungendo la doppia finale contro il Venezia, persa con un complessivo 1-0 al cospetto della squadra di Vanoli.