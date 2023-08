(con particolare attenzione alle sponsorizzazioni di maglia). Rispetto allo scorso mese di luglio non sono più 12 le squadre senza “main sponsor” sulla divisa di gioco, ma si avverte una concreta difficoltà nel reperire nuove risorse sul mercato.spiega a CM Marco Mazzi, esperto di marketing sportivo. “Logico che, soprattutto post Covid-19, non ci sia più la fila come un tempo anche per la perdurante crisi economica del nostro Paese ((le sponsorizzazioni, da sempre, sono una percentuale all’interno di fatturati in salute)., così come avviene storicamente nel ciclismo, dove le corse su strada sono finanziate da regioni, province e comuni con ingenti fondi pubblici”.. Il Cagliari, dopo un anno di cadetteria, torna nella massima serie con Moby lines (compagnia di trasporto marittimo) nel ruolo di sponsor principale; il Bologna si è affidato al marchio Saputo (holding di proprietà dell’omonimo presidente del club); il Lecce ha convinto Deghi (arredamenti per interni) a salire di format, dopo l’esperienza di un anno fa nella posizione di retro sponsor. L’Empoli ha rinnovato e convinto a restare Computer Gross, storico sponsor dei toscani, portandogli in dote anche la titolazione dell’impianto per due anni (da quest’anno “stadio Castellani-Computer Gross Arena); l’operazione economica è inserita nel contratto di prolungamento della main sponsorship.già apparso nella sfortunata finale di Champions League (persa per mano del City). L’investimento è nell’ordine dei 15 milioni di euro, molto più basso rispetto alle previsioni dell’area commerciale nerazzurra.(azienda della famiglia Commisso)(come nel caso di Fly Emirates e Milan),(il contratto con Plus500 è scaduto),(ed è ancora impegnata su diversi fronti legali).(come l’Inter si era legata a Digitalbits) per la prossima stagione. Al momento, tra sponsor tecnico (Adidas) e fornitori ufficiali (se si visita l’attuale pagina partner), non conta più di 8 marchi (anche se prima dell’inizio del campionato presenterà i nuovi sponsor).(la Liguria e il Friuli Venezia-Giulia)La prima investirà oltre 1,3 milioni di euro spalmando questo budget su tutti i club di calcio professionistici liguri. Il Genoa, tornato in A quest’anno, potrà contare su 580mila euro di fondi pubblici (oltre a 1,5 milioni del nuovo main sponsor Pulsee). Soldi freschi però arriveranno anche allo Spezia e alla Sampdoria in B, così come alla Virtus Entella e al Sestri Levante in C. L’Udinese sostituirà il marchio Dacia (auto) con il logo promo-turistico “Io sono FVG”, per un investimento di 1,2 milioni di euro (ma è ancora alla ricerca del title dello stadio, denominato per il momento “Udinese Arena”) a marchio Regione Friuli-Venezia Giulia. Si conferma invece Regione Sardegna, per il ritorno del Cagliari in Serie A, presente, anche quest’anno, con il marchio “Sardegna-Isola dell’Artigianato”., visto che anche nel ciclismo, le nazionali azzurre partite, nelle ultime ore, per il mondiale di Glasgow, scenderanno in gara con lo sponsor #weareinPuglia marchio promo-turistico di Regione Puglia, oltre al ritorno storico di IP (Italiana Petroli-gruppo API) per anni sulle maglie della nazionale maschile di calcio.