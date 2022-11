. Solo(conosciuta precedentemente con il nome di Facebook), negli ultimi giorni, ha annunciato, soprattutto dopo aver ufficializzato, inaspettatamente, una trimestrale lacrime e sangue. Nel frattempo(oltre al blocco delle assunzioni)., infine, dopo il processo di acquisizione da parte del magnate sudafricano Elon Musk, ha già in pancia un pianopresenti in azienda.Più in generale le realtà hi-tech, soprattutto americane, hanno investito, in misura massiccia, durante il boom tecnologico, confidando, erroneamente, in una crescita continua anche nel “post” Covid. Uno scenario che, purtroppo, non si è verificato ed è per questa ragione che i big della Silicon Valley stanno lavorando per individuare un nuovo modello di business (chi non riuscirà a riposizionarsi, nel modo corretto, subirà forti contraccolpi economici).Nell’ultimo biennio, restando all’ambito calcistico,. Sempre nel 2020 aveva puntato sui diritti di 2 match della fase finale della, così come sullespagnola, con la trasmissione gratuita delle partite ufficiali in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e India.(sulla pagina ufficiale dell’UEFA), con un accordo terminato nella scorsa stagione. Uscendo dal calcio l’azienda fondata da Mark Zuckerberg investe sugli highlights dele sulle gare della).Amazon, dopo aver studiato attentamente il mercato dei diritti tv del calcio internazionale, ha deciso di entrarvi per spingere i contenuti da offrire agli abbonati di “”. Prima è arrivata lainglese, con un’offerta ricca ed esclusiva (come ad esempio il “Boxing Day”, molto apprezzato dai telespettatori britannici) e un palinsesto di 20 match di alto profilo (per un budget di 100 milioni di euro);. Successivamente l’azienda fondata da Jeff Bezos si è aggiudicata, per il triennio 2021-2024, le 16 migliori partite dell’offerta infrasettimanale a marchio Champions (inclusa la finale di Supercoppa UEFA), con un budget stimato nell’ordine degli 80 milioni di euro.Sono investimenti importanti, che, chiaramente, si perdono nei numeri “monstre” del volume di affari del colosso di Seattle, ma gli scenari futuri per i giganti dell’hi-tech sono tutti da seguire con attenzione. Ridimensionare la forza lavoro è stata la prima scelta obbligata, ma altre, altrettanto severe,(magari annunciate proprio nei prossimi mesi). Lo sport può trasformarsi in un driver importante,. Lì le vendite digitali possono decollare riportando i big dell’hi-tech in territorio positivo, sia in termini di valore di mercato che di proiezioni borsistiche.