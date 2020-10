: due risultati contro pronostico, ed ecco servito i. Là dove c'erano due nette favorite per il passaggio del turno (Real e Inter), ora è un tutti contro tutti. Naturalmente è presto per parlarne, siamo solo alla prima di sei giornate, ma la prospettiva che si apre sembra essere proprio quella.Naturalmente, è soprattuttoa complicare tutto il quadro, anche dell'Inter. Dopo la, i Blancos hanno perso ancora a Valdebebas, questa volta contro gli ucraini, che i nerazzurri avevano massacrato nella semifinale di Europa League ad agosto. Il dato per il Madrid è pessimo: in Champions ha vinto solo una delle ultime sette partite sul proprio campo.La reazione del club nel post partita di ieri dà il polso della situazione:, cosa che non accade troppo di frequente. Una visita breve, di pochi minuti, ma che fa capire quantodal club 13 volte campione d'Europa.: il credito guadagnatosi con le tre Champions del primo ciclo e con la Liga conquistata il 16 luglio, poco più di un anno dopo il suo ritorno (19 marzo 2019, dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari), è ancora grande.Ma i rumors sui possibili successori non mancano (si parla del grande exGonzales Blanco, attuale tecnico del Real Madrid Castilla), e i prossimi due impegni non sono cosa da poco: sabato c'èDue partite che valgono già mezza stagione. O mezza panchina, fate voi.