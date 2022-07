Questo movimento, raggruppamento, partito, ha fino ad oggi fatto parte del governo Draghi prendendo decisioni importanti: ha votato gli aiuti e le armi all’Ucraina, ha votato per la riforma della giustizia, ha sottoscritto il PNRR (i quasi 200 miliardi ottenuti dall’attuale Presidente del Consiglio per ripartire) ma il termovalorizzatore no! Quello è troppo!, non certo tenero con l’attuale governo e con il suo Primo Ministro,”. E, infatti, basta vedere come hanno reagito la borsa italiana (oggi recupera grazie alla porta aperta lasciata da Mattarella) e lo spread. Chi pensa che i giochi si facciano nel proprio orticello - la crisi, appunto per un termovalorizzatore romano - non si rende conto che gioca col fuoco. Ma forse non è proprio così. Sì,; sì c’è il rammarico per una scissione e anche l’istinto suicida (Massimo Franco sul “Corriere della Sera”) di chi non sa più bene dove andare.La Meloni fa incetta di voti, il PD tiene, la Lega perde poco, mentre tutti i sondaggi danno il Movimento in caduta libera. Ma con l’istinto capace di annusare l’aria che tira, probabilmentedai pacifisti ai putiniani convinti, fino agli “antisanzioni” per propri interessi economici.Non solo esiste un vasto serbatoio in cui pescare, nel caso di nuove elezioni, maOra brindano a Dom Perignon o Cristal perchéSua è l’idea di presentarsi uniti, con un tetto ai prezzi, di fronte al Cremlino; suoi gli incentivi per nuovi gassificatori; sua la ricerca (con alcuni contratti già siglati) di altri fornitori di energia. Questa strategia è la vera spina nel fianco di Putin. Molto più radicale delle sanzioni attuali, lascerebbe lo Zar senza clienti e senza soldi: i gasdotti verso oriente hanno bisogno di tempo per essere approntati. In questo momento mettere fuorigioco il principale antagonista di Putin in Europa può far sognare Conte e i 5 Stelle di diventare leader dei filoputiniani del Vecchio Continente e continuare ad esistere.