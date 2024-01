La crisi della Salernitana non finisce più: in quota Inzaghi vede l’esonero

La terza sconfitta consecutiva, ancora per 1-2, arrivata in casa contro il Genoa, non permette alla Salernitana di accorciare sul quartultimo posto ancora distante sei punti. La formazione di Inzaghi ha perso tutte le partite del 2024 – Coppa Italia compresa – e proprio la posizione del mister è sempre più in bilico. Si gioca infatti a 1,40 l’esonero del tecnico ex Milan e Benevento entro fine campionato, quota in discesa rispetto all’1,75 di oltre un mese fa. Una mossa che il ds Sabatini, tornato a Salerno per un’altra impresa, potrebbe mettere in atto già nelle prossime ore per dare una svolta a una squadra sempre più a rischio retrocessione.