La crisi di Gimenez e una nuova strategia: perché il Milan vuole una punta come Retegui, Lucca o Burkardt

: in primis, c’è una qualificazione in una coppa europea da conquistarsi sul campo, partendo dalla delicata sfida in questa serata di Pasqua contro l’Atalanta; in secondo luogo, c’è una Coppa Italia che manca da ben 22 anni nella bacheca del club di Via Aldo Rossi. La semifinale con l’Inter è distante tre giorni e determinerà una fetta importante di consapevolezza per i rossoneri di disputare una competizione internazionale nella prossima annata.(D’Amico e Tare i più accreditati)(Allegri, Conte o Italiano i più gettonati)

Il Milan, infatti, è pronto a rifarsi nuovamente il look nella sessione di mercato che verrà, andando a rimodulare il proprio reparto offensivo.e che al contempo fornisca ai rossoneri un attacco dal peso e dall’importanza non indifferente.

, da questo gennaio,dopo quasi un decennio in cui il Milan aveva scelto di optare per spese decisamente più contenute o per acquisti a parametro zero. La triade composta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal senior advisor della proprietà RedBird Zlatan Ibrahimovic hanno scelto di indirizzare le proprie risorse verso Santiago Gimenez, pagato 35 milioni di euro (comprensivi di bonus) dal Feyenoord.

Qualcosa però, in questa complicata stagione rossonera, non sta funzionando:(l’ultima rete siglata è datata 18 febbraio, proprio contro il Feyenoord, nel ritorno dei playoff di Champions League), con l’ultimo goal in campionato che risale alla firma decisiva messa a segno nella sfida casalinga al Verona.Dando uno sguardo alle statistiche forniteci da Sofascore, è eloquente notare quanto il centravanti messicano, complice anche lo stato di forma e qualche acciacco fisico, stia soffrendo il salto di qualità dall’Olanda a una maglia storica e importante come quella rossonera.: solo 6 partite su 9 totali (il 66,6%) da titolare al Milan, contro le 10 su 11 (90,9%) al Feyenoord; i minuti di media giocati a gara sono passati da 70 a 63, i totali da 770 a 571; i goal da 7 a 2, con una frequenza di marcature a sfida che si è alzata a dismisura dai 110 in Olanda ai 286 in Italia; per non parlare degli xG (expected goals) crollati da 7.26 a 3.56, così come la conversione in reti, passata dal 25% al 11%; ma anche i tiri in porta a partita (da 1.4 a 0.8) e i duelli totali vinti (dal 49% al 38%) hanno subito un calo,

La prossima annata sarà fondamentale, ma già da questo scorcio finale di stagione, Gimenez avrà l’occasione di riscattarsi, seppur la concorrenza si sia fatta spietata - con un Abraham pimpante e uno Jovic in una condizione fisica brillante – e il rapporto con l’allenatore Sergio Conceicao non sia dei migliori.– a conti fatti -. Tra i due non è scoccata la famosa scintilla e anche per questo l'acquisto effettuato a gennaio dai rossoneri, al momento, non sta ripagando le alte aspettative., comunque,(o ai 9, considerando che Camarda potrà essere ceduto in prestito per accelerare il suo percorso di crescita e che ci sarà da capire quale sarà il futuro di Abraham e Jovic).

dell’Udinese (seguito anche dal Napoli) fa parte di quella lista di profili segnati sul taccuino, sul quale il Milan continua a fare dei ragionamenti, anche in previsione di una rosa maggiormente italiana rispetto al recente passato., ma hanno costi elevatissimi, mentredel Mainzdel Monaco. In ogni caso, il Milan ha tutta l’intenzione di prendere un nuovo bomber da 30 milioni di euro da affiancare a Gimenez, ma. Tasselli da definire, prima di proseguire nel lavoro di pianificazione della prossima stagione.

