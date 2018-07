Tre vittorie su tre, sette reti fatte e soltanto una subita, un'impressionante dimostrazione di forza e solidità contro l’Argentina: dove può arrivare la Croazia? Questa sera Mandzukic e compagni sfidano la Danimarca. Com’era prevedibile i bookmaker le accordano un favore quasi incondizionato: vittoria a 1,84, pareggio al 90’ a 3,20, mentre l’ipotesi di una vittoria danese paga cinque volte la scommessa. Le quote 888sport.it consentono di scommettere sul percorso di Modric e compagni, fino all’eventuale finale. Uno stop ai quarti (l’avversario uscirà dal match Spagna-Russia, che si gioca alle 16), informa Agipronews, è dato a 2,20, l’eliminazione in semifinale (possibile avversario l’Inghilterra) si gioca a 6,00. Tabellone alla mano, l’epilogo potrebbe disputarsi con il Brasile o, nelle più probabili alternative, con Francia e Belgio. In ogni caso, il secondo posto della Croazia paga 15 volte la posta, il primo, storico trionfo vale 12,00.