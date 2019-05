Massì, speriamo tutti assieme che lo striscione esposto in curva Sud , il cuore del tifo juventino, sia l’inizio di qualcosa di diverso. “”, hanno scritto a caratteri cubitali. A poche ore dal 4 maggio, dal settantesimo anniversario della tragedia.

Quasi un sogno per chi, come noi e milioni di innamorati del calcio, spera da una vita che allo stadio si possa andare abbracciati, e i tifosi del Toro piangano i morti dell’Heysel e quelli della Juve, appunto, i caduti di Superga. La strada l’hanno tracciata gli ultrà bianconeri. Nel linguaggio a volte incomprensibile delle curve, un messaggio così può apparire un segnale di debolezza. Invece no: è stato di una forza immensa, dopo gli insulti incrociati e schifosi che tante volte abbiamo dovuto leggere e ascoltare.

Ecco, speriamo che questo sia l’inizio di un percorso di civiltà, che si allarghi da Torino al resto d’Italia, che tocchi Milano e Napoli, Firenze e Roma. Fateci coltivare questo grande sogno. Almeno per una notte.