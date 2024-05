La curva dell'Inter: "Chi non salta juventino è" e Lilian Thuram tira un ceffone al figlio Marcus VIDEO

, che hanno vinto il campionato ormai quasi un mese fa e ieri hanno festeggiato ufficialmente il traguardo della seconda stella davanti al proprio pubblico, godendosi l'evento che è stato organizzato alla Scala del Calcio dopo l'1-1 contro i biancocelesti.

Lo schiaffo di Thuram padre I capelli di Frattesi

Succede di tutto a San Siro#InterLazio #DAZN pic.twitter.com/JSW1leEHZB — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 19, 2024

Durante la festa a San Siro per festeggiare il ventesimo Scudetto vinto dall'Inter, tenuta ieri dopo la partita pareggiata 1-1 contro la Lazio, è accaduto un episodio particolare. Come fatto notare da diversi video circolati in rete e dalle immagini raccolte da DAZN,Aveva fatto discutere i tifosi della Juventus l'immagine di Lilian Thuram con indosso una maglia dell'Inter. Niente di strano, nel contesto della festa scudetto nerazzurra, soprattutto se tra i protagonisti c'è il figlio Marcus. Sta facendo sorridere, invece, un'altra scena ripresa dalle telecamere di DAZN.