Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono ritrovati sul palco del Festival dello Sport. Intervista e siparietto ricostruite da La Gazzetta dello Sport: "Gigi saluta Ilaria con un bacio e ogni volta si rivolge a lei chiamandola “amore”. Ilaria fa lo stesso: «C’è una cosa che non ti ho mai detto: tu la notte mentre dormi, pari. Ogni tanto mi arrivano delle botte». Gigi ha la risposta pronta: «Sono le parate che non ho fatto».Imbarazzo. La scaletta c’è, ma non sempre viene rispettata: «È tutta la vita che vado a braccio, mi è sempre andata bene...», dice Buffon, che poi confessa la rigidità dell’inizio, quando s’incrociavano in tv: «Ero il capitano della Nazionale e farmi intervistare dalla mia compagna creava imbarazzo. Sei stata più brava di me. Eri una giornalista affermata e super partes». L’imbarazzo Buffon lo prova ancora oggi quando rivede certe interviste spericolate di parecchi anni fa: «Dice sempre che vorrebbe cancellarle tutte», racconta la D’Amico".