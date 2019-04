Ieri sera il suo programma "Live - Non è la D'Urso" su Canale 5 ha raccolto il 16,5% di share, mentre su Rai1 la partita Manchester City-Tottenham si è fermata al 15,2% di share.Durante la trasmissionetra gli applausi a tempo del pubblico.: "Non lo vedo da 12 anni, ma non avendolo mai vissuto non posso dire che mi manchi".Tra gli ospiti ancheIn collegamento dall'Argentina è poi intervenuto il 17enneLo stesso metodo che ha fatto scoprire a1984/1985, andato via nella stagione successiva senza sapere nulla della gravidanza.