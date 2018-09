La Danimarca del futsal e delle serie minori, quella che ha dovuto fare a meno di Eriksen e soci, a causa dello sciopero per il mancato accordo su sponsorizzazioni e diritti commerciali fra la Federazione e il sindacato dei calciatori, è scesa in campo nell'amichevole contro la Slovacchia, limitando i danni: 3-0 per Hamsik e compagni, con l'interista Skriniar in panchina per tutta la partita.



John Jensen, ex Arsenal e campione d'Europa nel '92, in panchina a dirigere le operazioni, visto che anche il ct Hareide ha aderito allo sciopero e vedere i suoi lottare: le reti della Slovacchia sono state realizzate da Nemec, Rusnak e da un autogolodi Fogt, uno dei giocatori di futsal. In porta, per i danesi, Haag, portiere di futsal, che ha giocato tutta la partita; Fogt e Christiansen sono entrati a partita in corso. E questa Danimarca rischia di debuttare senza big in Nations League.