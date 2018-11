IL TABELLINO



Empoli-Atalanta 3-2 (primo tempo 1-2)

Marcatori: 33’ p.t. Freuler (A), 40’ p.t. Hateboer (A), 42’ p.t. e 32’ s.t. La Gumina (E), 47’ s.t. Silvestre

Assist: 40’ p.t. Zapata (A), 47’ s.t. Pasqual (E)

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic (26’ s.t. Zajc), Bennacer, Traore (40’ s.t. Acquah), Pasqual; La Gumina (44’ s.t. Mchedlidze), Caputo. All. Carrillo.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi (1’ s.t. Mancini), Djimsiti, Masiello (43’ s.t. Palomino); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (1’ s.t. Pasalic). All. Gasperini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: 24’ Veseli (E), 39’ Masiello (A), 22’ s.t. Maietta (E), 24’ Gosens (A).

Espulsi: 39’ s.t. Ilicic (A)

L’Empoli umile di Iachini batte in rimonta al fotofinish un’Atalanta presuntuosa, che forse credeva di poter passeggiare impunemente al Castellani. Non è stato così: tanto nel primo, nonostante il vantaggio, quanto nel secondo tempo. E’ finita 3-2, con un gol di Silvestre nei minuti di recupero.Perché questa serviva per abbattere la Dea del 4-1 contro l’Inter. Il nuovo tecnico dell’Empoli ha cambiato modulo e alcuni giocatori, puntando sull’esperienza di capitan Pasqual sulla sinistra e sulla voglia di dimostrare ancora inespressa di La Gumina. Entrambi sono risultati fondamentali nel 3-5-2 proposto da Iachini. Via il trequartista, si è rivisto Veseli dietro, terzo a destra, in modo da neutralizzare gli affondi di Zapata.E se Veseli da una parte stava su Zapata, dall’altra Maietta provava a frenare Ilicic, mentre sulle fasce a Di Lorenzo e Pasqual spettava il compito di fermare la spinta dei laterali terribili del Gasp.E’ stata una partenza in sordina quella tra Empoli e Atalanta, tra due squadre che si studiano, con i toscani forse anche un pizzico più pericolosi, almeno nella prima mezzora. Al 7’ infatti La Gumina incrocia in area di mancino un cross insidioso di Pasqual, su cui però Berisha è attento e respinge. Più tardi un rilancio di Bennacer effettuato quasi dalla propria linea di fondo, innesca il contropiede che porta a una triangolazione interessante tra Caputo e Krunic al limite dell’area bergamasca, per la quale Berisha è costretto a un’uscita kamikaze sul bomber dell’Empoli, che per poco non lo infila di testa. Allo scoccare della mezzora, però, la Dea si sveglia: Toloi suona la carica calciando fortissimo dal limite, appena alto sopra la traversa di Provedel. E’ quanto basta per spostare gli equilibri e preannunciare il gol imminente, che arriva puntuale due minuti dopo grazie a un rimorchio di Freuler su assist dalla destra di Hateboer. Per lo svizzero è il primo gol in campionato. Delizioso, tra l’altro, il third pass di tacco di Ilicic. L’Empoli tuttavia non ci sta e al 36’ un altro cross tagliato di Pasqual trova la testa di Caputo: in traiettoria Masiello alza il braccio e col gomito impedisce al pallone di finire in porta. L’arbitro Manganiello, richiamato da Massa al Var, concede il calcio di rigore. A questo punto succede qualcosa di incredibile: Caputo dagli undici metri colpisce la traversa, e sulla ripartenza dell’Atalanta arriva il clamoroso raddoppio diDal possibile 1-1 a un 2-0 pesantissimo. Ma l’Empoli è vivo e testardo, tant’è che al 41’ accorcia le distanze con La Gumina, che si sblocca dopo il lungo digiuno. L’attaccante azzurro raccoglie in area una palla morta, intercettata da Djimsiti sul cross basso di Di Lorenzo, e secca di destro Berisha. Poco dopo, su un errore di Toloi, Caputo per un niente non pareggia. La partita è decisamente aperta quando le squadre scendono negli spogliatoi.Nell’intervallo, un Gasperini insoddisfatto e preoccupato manda sotto la doccia Zapata e Toloi, entrano Pasalic e Mancini. L’Empoli invece conferma l’undici.A inizio ripresa si succedono occasioni da una parte e dall’altra, con i padroni di casa pericolosi con Traoré e Krunic, gli ospiti coi soliti Ilicic e Gomez. Al 26’ Zajc prende il posto di Krunic, ma il centrocampo empolese tutto sommato non cambia assetto. Così, passata la mezzora, la squadra di Iachini trova il pareggio meritato grazie a un autogol di Masiello, che si trascina in rete un pallone indirizzato da Pasqual a La Gumina. Ormai il vento soffia verso la porta di Berisha e l’Empoli è su tutti i palloni. Ilicic, innervosito, dopo aver mancato il gol al 34’, si fa espellere a cinque minuti dalla fine mandando a quel paese l’arbitro platealmente. In dieci, l’Atalanta cerca allora di resistere nel recupero, ma su un corner calciato ancora ottimamente da Pasqual,Con questa vittoria clamorosa l’Empoli supera il Bologna in classifica e aggancia a 12 punti l’Udinese, togliendosi momentaneamente dalla zona retrocessione.. Dopo quattro vittorie consecutive, la Dea si macchia al Castellani.