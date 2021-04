Matthijs de Ligt non si muove. Questa è al decisione del club bianconero riguardo il futuro del difensore olandese, la Juve ha ricevuto già diverse offerte importanti ma non sarà De Ligt a essere sacrificato sull'altare del bilancio. Chi lo vorrà, al momento giusto, dovrà pagare la clausola rescissoria che di stagione in stagione passerà da 125 milioni a 140 e poi 150. Con buona pace di Barcellona e tutti gli altri.