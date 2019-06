Roma e Milan allo sprint finale per Jordan Veretout. In queste ore il centrocampista della Fiorentina sta viaggiando verso la Francia dopo l’incontro a Napoli di ieri con il padre e l’agente Mario Giuffredi. Sul piatto le offerte di Roma e Milan: i giallorossi stanno spingendo molto, hanno fatto una proposta importante al giocatore e – come riporta alfredopedulla.com – sarebbero disposti anche ad accettare la richiesta dei viola per il prestito di Karsdorp. Veretout, però, sta riflettendo su molti aspetti e il Milan continua ad avere grande fiducia. Il motivo è soprattutto la volontà di costruirgli attorno la squadra, quindi la centralità che il giocatore avrebbe in rossonero e per Giampaolo, per cui è una priorità assoluta. Entro domani sera o giovedì dovrebbe arrivare la decisione di Veretout.