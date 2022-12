In tutta la sua lunga carriera, è stato l’ispirazione, il mentore e il modello del giovane Dico. E anche un calciatore di ottimo livello:Pelé viveva nel suo mito e non faceva altro che emularlo. “Mio papà era un giocatore di calcio fantastico, aveva fatto tanti gol di testa.”, diceva spesso nelle sue interviste.La carriera di Dondinho fu breve e, spesso, romanzata. Prima di lavorare in un’impresa edile,, per altri invece erano poco oltre i 300. Di certo, vinse il il “Campeonato do Interior” per il Bauru nel 1946 e riuscì in un’impresa mai avvicinata neanche da quel prodigio del figlio., almeno in questo, solo in questo, il padre superò il figlio come calciatore., riscattando la delusione più grande di Dondinho. Nel 1950, nel famoso Brasile-Uruguay, che costò il Mondiale casalingo agli allora non ancora verdeoro e passato alla storia come il Maracanazo, c’era. Capitano e centrale di quel Brasile,. La delusione in campo amplificata da quella fuori, da quel giorno in cui un intero Paese era stato messo in ginocchio.La figura del padre è centrale nella carriera e nella vita di Pelé.Lei un altro calciatore in famiglia proprio non lo voleva. Con il pallone non si campa, diceva, vedendo la vita di stenti che potevano avere ed era un lavoro pericoloso, pieno di infortuni. Dondinho annuiva ma in cuor suo sperava, e forse sapeva, che suo figlio avrebbe potuto scrivere la storia del calcio brasiliano.. Al seguito del padre, Edson s’innamora di, il portiere della squadra, lo imita, lo incoraggia sempre. “Grande Bilé”, dice sempre, storpiando il nome che diventa poi quello che l’ha reso l’uomo più famoso al mondo.. Sì perché solo un errore all’anagrafe storpia quello che in realtà era, l’inventore della lampadina. Erano giorni bui e carichi d’attesa quelli del marzo 1940 quando ad illuminare la scena di Três Corações, Sud-est del Brasile, arrivarono due novità:, un omaggio a un momento storico che porterà la luce anche nel calcio.che lo hanno accompagnato fino alla fine. E lui non ha mai smesso di ringraziarlo."Per me è statoDio mi ha fatto il dono di saper giocare al calcio ma mio padre mi ha insegnato a usarlo, mi ha insegnato l’importanza di essere sempre pronto e allenato, e cheMi aveva dato dei comandamenti da seguire: “Il calcio è per chi ha fegato”, mi diceva che era un organo fondamentale dell’essere umano, come il cuore. E poi che”. In realtà lo era, e lo sapeva anche Dondinho.